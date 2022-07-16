فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

احتفال فخر الدين بن يوسف بهدفه في شباك الأهلي

شدد التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز أن الفوز على الأهلي سيزيد حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري مشيرًا إلى أن الجميع دخل المباراة من أجل الانتصار.

وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد.

وقال فخر الدين بن يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فوز هام جدا بالنسبة لنا ولكنه في النهاية بثلاث نقاط".

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وأضاف "الأهلي ناد كبير والفوز عليه يزيد حظوظنا في التتويج بلقب الدوري".

وواصل "انتصار مستحق بالنسبة لنا وأشكر الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني".

وتابع "أفرح دائما عندما أسجل وأساعد الفريق، أحاول ان أقدم الإضافة للفريق كلما تواجدت في الملعب".

واستطرد "خلقنا أكثر من فرصة حتى نجحنا في التسجيل، أخدنا زمام الأمور".

وأتم "لكي تحقق أي بطولة أو الفوز في أي مباراة يجب أن تؤمن بحظوظك وتلعب من أجل الفوز، كان هدفنا الفوز في المباراة بعد آخر خسارتين في الدوري والكأس".

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتعد الهزيمة هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش، الذي فاز مرتين وتعادل مرة.

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