تقنية جديدة وثنائية رائعة.. ميلان يتفوق على كولن وديا

تفوق ميلان على كولن بنتيجة 2-1 في كأس تيليكوم الودية في لقاء أقيم على ملعب راين إنيجري ستيديوم في مدينة كولن.

وتفوق ميلان في وديته الأولى استعدادا للموسم الجديد بفضل ثنائية الفرنسي أوليفييه جيرو في الشوط الأول.

في الدقيقة 16 تقدم ميلان عن طريق الفرنسي الذي تلقى بينية بالكعب من القائد الكرواتي أنتي ريبيتش، ليودعها جيرو بطريقة رائعة من فوق الحارس.

وبعد 20 دقيقة من الهدف الأول أضاف جيرو الهدف الثاني، ومن مرتدة قادها براهيم دياز الذي مرر إلى جيرو فسدد كرة مقوسة مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك.

الفرنسي كاد أن يسجل الهدف الثالث له بعد دقيقتين لكن تلك المرة تصدى الحارس لتسديدته.

في الشوط الثاني شارك ياسين عدلي وأنطونيو ميرانتي بدلا من براهيم دياز وتشربيان تاتاروشانو.

وفي الدقيقة 61 شارك لاعبو شباب الروسونيري في اللقاء تباعا.

وفي الدقيقة 86 استطاع فلوريان دريتز من تسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم الأيسر.

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وشهدت المباراة الودية حدثا فريدا يعطي تجربة استثنائية لجماهير الفريقين بشكل خاص وكرة القدم بشكل عام.

فلأول مرة سوف يستطيع الجمهور رؤية ما يحدث في أرضية الملعب من خلال أعين اللاعبين.

وسيتم ذلك عن طريق تركيب كاميرات وبعدها سيتم إجراء عملية المونتاج لتلك اللقطات وبثها عب مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلك التقنية تتبع شركة "مايند فلاي" وقال المدير التنفيذي لها ومؤسسها إيران تال: "استخدام تلك التقنية سوف يساعد على حدوث المزيد من الإثارة للجماهير.

وبدأ ميلان استعداداته الصيفية بالفوز في المباراة أقيمت في مقر تدريبات النادي على فريق ليميني ألمينو من مدينة بيرجامو الإيطالية بنتيجة 3-0.

ويستعد ميلان لمواجهة زالاجيرجيسي في الثلاث والعشرين من الشهر الجاري.

ويلتقي أيضا فولفسبرجر النمساوي يوم 27 يوليو، ومارسيليا الفرنسي يوم 31 من نفس الشهر.

ويستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي من الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

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