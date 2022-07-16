مؤتمر مصطفى عبده: أهدرنا فرص كثيرة أمام الزمالك.. وعواد رجل المباراة الأول

أوضح مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة أن فريقه واجه سوء حظ كبير في مواجهة الزمالك، وأشاد بتألق محمد عواد.

وفاز الزمالك على غزل المحلة في ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال مصطفى عبده في المؤتمر الصحفي: "أهدرنا فرص كثيرة اليوم وإذا سجلنا فرصة واحدة كانت النتيجة ستختلف".

وأضاف "تمنينا نتيجة أخرى تحسن موقفنا في جدول الترتيب، تلقينا هدفين أحدهما من ركلة ثابتة".

وتابع "صادفنا سوء توفيق ومحمد عواد نجم الزمالك الأول في اللقاء".

وأكمل "محمد فتح الله وأحمد النادري غابا اليوم لكن البدلاء شاركوا بشكل جيد وقدموا مباراة جيدة وأوجه لهم التحية".

وواصل "الدور الثاني صعب ولدينا إصابات وغيابات كثيرة وهو ما أدى لتذبذب النتائج مع تلاحم المباريات ونتمنى تدارك الأمور في الفترة المقبلة".

وأتم "ربما نتيجة نهائي كأس الرابطة أثرت على اللاعبين ونحاول أن نخرجهم منها من أجل الفترة المقبلة".























































































































































وواصل الزمالك نتائجه الرائعة خارج ملعبه في الدوري محققا فوزه العاشر من 12 مباراة الموسم الحالي، إذ خسر فقط من سموحة وتعادل مع الأهلي خارج ملعبه ومحققا 31 نقطة.

ولم يستطع المحلة تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره إذ لم يفز في آخر 3 مباريات، بالخسارة من طلائع الجيش والزمالك والتعادل مع الإسماعيلي في الدوري.

وحقق الزمالك فوزه الأول على المحلة بملعبه منذ 2010 عندما فاز بفضل هدف محمود فتح، ومنذ ذلك الحين التقيا مرة واحدة على نفس الملعب وخسر الأبيض بنتيجة 2-1 في لقاء الموسم الماضي.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 57 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز الذي يلتقي الأهلي بعد قليل.

بينما ظل زعيم الفلاحين دون فوز في آخر 7 مباريات بالدوري وتوقف رصيده عند 26 نقطة متراجعا للمركز الرابع عشر.

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