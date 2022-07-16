أمم إفريقيا لـ كرة اليد - من أجل بطاقة المونديال الأخيرة.. رميات الترجيح تنصر الجزائر على الكونغو الديموقراطية

يضرب منتخب الجزائر موعدا مع نظيره الغيني على المركز الخامس من بطولة أمم إفريقيا لـ كرة اليد والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

وانتظر منتخب الجزائر لشوطين إضافيين ورميات الترجيح أمام الكونغو الديموقراطية من أجل حجز مقعده في مباراة المركز الخامس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكونغو بنتيجة 13-11، وفي الشوط الثاني استطاع محاربو الصحراء العودة وتعديل النتيجة لينتهي الوقت الأصلي 26-26 بين المنتخبين.

وفي الشوطين الإضافيين ظل التعادل مسيطرا خلال الشوطين لتنتهي المباراة بالتعادل 36-36.

وتفوق الجزائريون في رميات الترجيح بنتيجة 4-2 ليحسموا تأهلهم.

وكانت غينيا قد تفوقت على أنجولا بنتيجة 39-36 بعد الوصول لشوطين إضافيين أيضا.

ويلتقي المنتخبان الجزائري والغيني يوم الإثنين المقبل لحسم البطاقة الأخيرة لكأس العالم 2023.

وحسمت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي بطاقات إفريقيا الأربعة الأولى في كأس العالم.

وكان منتخب الجزائر قد خسر من نظيره المصري أمس بنتيجة 34-19 في ربع النهائي.

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