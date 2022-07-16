سيد نيمار: هذا ما طالبنا به فيريرا بين شوطي المحلة.. وهدفنا الفوز بلقب الدوري

السبت، 16 يوليه 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

سيد عبد الله نيمار - الزمالك أمام غزل المحلة

تحدث سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك الشاب عما قاله جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بين شوطي اللقاء أمام غزل المحلة.

وعزز الزمالك تصدره لترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في ملعب المحلة.

وقال نيمار عقب نهاية اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1: "فيريرا تحدث معنا بين شوطي اللقاء وطالبنا بالإيجابية على المرمى وزيادة المحاولات".

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وأضاف "لعبنا بتركيز مع بداية الشوط الثاني، وهدفنا الفوز بلقب الدوري، يتبقى لنا 10 مباريات نريد الفوز بها".

وأكمل "التغييرات التي أجراها فيريرا في الشوط الثاني أحدثت الفارق وكلنا على قلب رجل واحد".

وتابع" شيكابالا يتحدث معي دائما ويشيد بي ويطالبني بالزيادة الهجومية والثقة لأنني ألعب في الزمالك كناد كبير، ليس معي فقط بل كل اللاعبين الشباب، وكذلك النجوم الكبار أيضا في الفريق يساندونا".

وأتم "الفوز محفز لنا قبل لقاء الكأس أمام الأهلي في النهائي، وأغلقنا صفحة مباراة اليوم ونركز من الآن على مباراة الأهلي".

وشارك نيمار أساسيا في اللقاء وخرج في الدقيقة 60 وشارك يوسف إبراهيم أوباما بدلا منه.

وواصل الزمالك نتائجه الرائعة خارج ملعبه في الدوري محققا فوزه العاشر من 12 مباراة الموسم الحالي، إذ خسر فقط من سموحة وتعادل مع الأهلي خارج ملعبه ومحققا 31 نقطة.

ولم يستطع المحلة تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره إذ لم يفز في آخر 3 مباريات، بالخسارة من طلائع الجيش والزمالك والتعادل مع الإسماعيلي في الدوري.

وحقق الزمالك فوزه الأول على المحلة بملعبه منذ 2010 عندما فاز بفضل هدف محمود فتح، ومنذ ذلك الحين التقيا مرة واحدة على نفس الملعب وخسر الأبيض بنتيجة 2-1 في لقاء الموسم الماضي.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 57 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز الذي يلتقي الأهلي بعد قليل.

بينما ظل زعيم الفلاحين دون فوز في آخر 7 مباريات بالدوري وتوقف رصيده عند 26 نقطة متراجعا للمركز الرابع عشر.

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