هدافا البوندسليجا في كتالونيا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن لانضمام ليفاندوفسكي

السبت، 16 يوليه 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله رسميا لاتفاق مبدئي مع بايرن ميونيخ الألماني لانتقال مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأصبح إتمام الصفقة الآن متوقفا على اجتياز ليفاندوفسكي للفحص الطبي ثم توقيع العقود بعد ذلك.

ومن المقرر أن يوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.

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وستتكلف الصفقة 45 مليون يورو مع خمسة ملايين كإضافات.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

وسيعود الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانج للتواجد مجددا معا بعد فترتهما في بوروسيا دورتموند حيث تزاملا في 44 مباراة بقميص النادي الألماني.

وبذلك سيلعب هدافا الدوري الألماني في آخر 7 مواسم مع برشلونة الآن.

وأوضح أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق تفاصيل تحول موقف ناديه من رفض انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة إلى الموافقة خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

وقال أوليفير كان في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة بشأن روبرت ليفاندوفسكي، لكن ذلك بناء على اتفاق شفهي يتبقى توقيع العقود".

وأوضح "قبل شهرين لم يكن لدينا عرض رسمي لروبرت ولم نفكر في البدائل. منذ ذلك الحين تغير الوضع بشكل جذري".

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي: "نحن لا نفكر في رحيل ليفاندوفسكي. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان نجاحنا قدر الإمكان".

وعن التعاقد مع لاعب بديل أوضح "نحن نراقب السوق باستمرار وإذا سنحت الفرصة سنفعل ذلك. بايرن ميونيخ ناد جذاب للغاية لكبار اللاعبين في أوروبا".

وشدد "لدينا هجوم رائع ومدربنا ناجلسمان لديه قائمة هجومية على أعلى مستوى. نعرف جيدا ما كان يمثل لنا ليفاندوفسكي، لكن لاعبين كبار غادروا بايرن في الماضي ولم ينهار النادي".

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