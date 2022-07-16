أوليفر كان عن دي ليخت: يريد القدوم إلى بايرن ميونيخ

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

تحدث أوليفر كان المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ الألماني عن إمكانية إتمام صفقة ماتيس دي ليخت من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويقترب دي ليخت من تعزيز دفاعات البافاري في الصيف المقبل في ظل رغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

وقال أوليفر كان عبر ميكروفونات BR24: "أجرينا محادثات. يريد دي ليخت القدوم إلى بايرن ميونيخ".

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وأضاف "في الأيام القليلة المقبلة سنتحدث مرة أخرى مع يوفنتوس".

وأتم "ثم سنرى كيف ستسير الأمور".

وانتشرت الكثير من التقارير مؤخرا تفيد رحيل المدافع الهولندي قبل نهاية عقده التي ينتهي صيف 2024.

وقال ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس في تصريحات لـ "توتو سبورت" في وقت سابق: "من المستحيل الاحتفاظ باللاعبين عندما يريدون مغادرة النادي".

وأضاف "لكن يجب أن تكون جميع الأطراف راضية".

ويرتبط دي ليخت (22 عاما) بتعاقد مع يوفنتوس حتى صيف 2024 ولديه شرط جزائي بقيمة 125 مليون يورو.

وتوصل بايرن ميونيخ لاتفاق شفهي مع دي ليخت بعدما نجح في إقناعه بالانضمام إليه، حسبما ذكرت قناة SPORT1 الألمانية.

وتواجد حسن صالحميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في تورينو الأسبوع للحديث مع نادي يوفنتوس بشأن مدافع الأخير ماتيس دي ليخت.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس فإن بايرن قد تفاوض بالفعل مع دي ليخت على كل الشروط الشخصية.

وينتظر يوفنتوس العرض الرسمي من بايرن، وهو ما ترجح العديد من المصادر أنه تم مناقشته خلال اجتماع صالحميديتش مع إدارة يوفنتوس.

وخلال وصول صالحميديتش إلى تورينو سُئل عن مسألة دي ليخت فقال: "سنرى".

وشوهد صالحميديتش يغادر تورينو عائدا إلى ميونيخ، حيث سئل مرة أخرى عن مفاوضات دي ليخت.

فقال المدير الرياضي للنادي البافاري: "لا يمكنني قول أي شيء عن صفقة ماتيس دي ليخت".

وأوضح "هل هناك تفاؤل؟ دائما".

وشارك المدافع الهولندي مع يوفنتوس في 42 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع أخر.

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