مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج
السبت، 16 يوليه 2022 - 17:51
كتب : FilGoal
سجل عمر مرموش هدفا مع فولفسبورج الألماني في فوزه على كيه في ميخيلين البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية.
وأحرز مرموش الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 33 بضربة رأسية مستغلا عرضية من ضربة ركنية.
وتعد هذه هي المباراة الثانية لـ عمر مرموش وديا بعد العودة لفولفسبورج من جديد.
GOAAAAL MARMOUSH ! ⚽️
Marmoush saute plus haut que tout le monde au premier poteau et met son 1er but de la pré saison. 🇪🇬👌🏼pic.twitter.com/Zp6E9cWr0n— Onze Masr (@onzemasr) July 16, 2022
ولعب مرموش مباراته الأولى بعد العودة من الإعارة كبديل أمام تيرول النمساوي في آخر 24 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فولفسبورج بأربعة أهداف.
ولم يشارك مرموش بشكل أساسي سابقا مع فولفسبورج ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتجارت في الموسمين الماضيين.
وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023 .
وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.
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