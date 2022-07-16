مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج

سجل عمر مرموش هدفا مع فولفسبورج الألماني في فوزه على كيه في ميخيلين البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج فولفسبورج

وأحرز مرموش الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 33 بضربة رأسية مستغلا عرضية من ضربة ركنية.

وتعد هذه هي المباراة الثانية لـ عمر مرموش وديا بعد العودة لفولفسبورج من جديد.

GOAAAAL MARMOUSH ! ⚽️ Marmoush saute plus haut que tout le monde au premier poteau et met son 1er but de la pré saison. 🇪🇬👌🏼pic.twitter.com/Zp6E9cWr0n — Onze Masr (@onzemasr) July 16, 2022

ولعب مرموش مباراته الأولى بعد العودة من الإعارة كبديل أمام تيرول النمساوي في آخر 24 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فولفسبورج بأربعة أهداف.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي سابقا مع فولفسبورج ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتجارت في الموسمين الماضيين.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023 .

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

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