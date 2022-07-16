تقديم ماني وتجديد جنابري وظهور مزراوي.. بايرن ميونيخ يفتتح فعالياته أمام جماهير أليانز أرينا

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

ساديو ماني

أجرى بايرن ميونيخ تقديم الفريق السنوي أمام الجماهير في ملعبه "أليانز أرينا" استعدادا لبداية الموسم الجديد 2022-2023.

وظهر النجم السنغالي ساديو ماني المنتقل مؤخرا من ليفربول، للمرة الأولى في الملعب أمام الجماهير.

أيضا شهد الحدث ذاته الظهور الأول للثنائي القادم من أياكس، لاعب الوسط ريان جرافنبرش والظهير نصير مزراوي.

كما تم الإعلان عن تجديد تعاقد الجناح سيرج جنابري لمدة 4 سنوات، لينتهي العقد في يونيو 2026.

جاء كل هؤلاء إلى جانب كبار الوجوه المعتادة في صفوف النادي البافاري.

ويأتي على رأس هذه القائمة أسماء مثل مانويل نوير وتوماس مولر.

ويتزامن ذلك مع الإعلان عن توصل بايرن ميونيخ لاتفاق شفهي مع برشلونة بشأن انتقال روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم الأول إلى الثاني.

ويغادر ليفاندوفسكي بعد 8 سنوات قضاها بقميص بايرن، الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر قادما من بوروسيا دورتموند عام 2014.

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ساديو ماني الدوري الألماني بايرن ميونيخ سيرج جنابري روبرت ليفاندوفسكي
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