التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا

أعلن حمزة الجمل وعلي ماهر تشكيلي الإسماعيلي وفيوتشر لمباراة الأسبوع الـ25 من الدوري المصري.

وعاد مروان محسن للتواجد في التشكيل الأساسي من جديد للمرة الأولى من 23 نوفمبر 2021 أمام إنبي أي بعد 236 يوما.

ويتواجد محمد الشامي من جديد مع الإسماعيلي بعد الغياب عن مواجهة سموحة الأخيرة بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد دسوقي - باهر محمدي - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: محمد بيومي - حسن ياسين - عمر الوحش - أحمد مدبولي

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: جوناثان ديفيد - سعد سمير - محمود مرعي - محمود شعبان

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: أحمد رفعت - مروان محسن - محمد فاروق

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

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