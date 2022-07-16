تشكيل المحلة - أجويرو يقود الهجوم أمام الزمالك

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقود عبد الرحمن عاطف هجوم غزل المحلة أمام الزمالك في مباراة الفريقين بالدوري.

ويلعب غزل ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المحلة.

ودفع مصطفى عبده المدير الفني للمحلة بالمهاجم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" في هجوم فريقه، بجانب عبده يحيى.

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وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل – خالد سامي – معاذ الحناوي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد الشيخ – إبراهيم كونيه -

الهجوم: عبد الرحمن أجويرو – عبده يحيى – هشام عادل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الحضري - محمود علاء – بسام ماهر – ماليك توريه – أحمد السيد – خالد الإخميمي – يحيى حامد – باولين فوافي – إيهاب سمير

الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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