أمم إفريقيا لـ كرة اليد – غينيا تفوز على أنجولا وتنافس على بطاقة كأس العالم

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

غينيا - كرة يد

حجز منتخب غينيا مقعدا في مباراة تحديد المركز الخامس ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عقب الفوز على منافسه الأنجولي.

وفاز منتخب غينيا على منتخب أنجولا بنتيجة 39 – 36 خلال المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت ضمن المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن بالبطولة.

وينتظر المنتخب الغيني الفائز من مواجهة الجزائر والكونغو، لخوض مباراة تحديد المركز الخامس المؤهل لكأس العالم لكرة اليد، فيما تواجه أنجولا الفريق الخاسر.

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وكان منتخب مصر لـ كرة اليد قد تأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا ونهائيات كأس العالم 2023 بالفوز على الجزائر في ربع النهائي بنتيجة 34-19، وضرب موعدا ناريا مبكرا في نصف النهائي أمام تونس.

فيما يواجه المنتخب المغربي منافسه كاب فيردي ضمن نصف النهائي الآخر من المسابقة التي تستضيفها مصر.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

ويسعى منتخب مصر للانقضاض على المركز الأول وحصد اللقب الثامن في تاريخه للانفراد بالمركز الثاني في سجل أبطال المسابقة وفض الشراكة مع الجزائر.

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