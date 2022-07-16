وكيل ليفاندوفسكي: الجميع خرج فائزا

يرى بيني زهافي وكيل أعمال لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي أن جميع الأطراف خرجت فائزة بعدما توصل برشلونة إلى اتفاق مع النادي الألماني بشأن المهاجم البولندي.

وقال زهافي في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت" ألمانيا: "روبرت يستحق فصلا جديدا من النجاح".

وأضاف "أريد أن أشكر بايرن، أنا وصالحمديتش (المدير الرياضي لبايرن) وأليماني (المدير الرياضي لبرشلونة) لم نتوقف عن الحديث عبر الهاتف حتى منتصف الليل من أجل إيجاد حل لجميع الأطراف. في النهاية الجميع خرج فائزا".

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ قال عبر موقع ناديه الرسمي: " لدينا اتفاق شفهي مع برشلونة. إنه لأمر جيد لكلا الجانبين. لقد فزنا مع روبرت بكل شيء نحن ممتنون له بشكل لا يصدق".

#FCBayern-Präsident Herbert #Hainer im #BR zu Robert #Lewandowski: "Wir haben eine mündliche Zusage von Barcelona. Es ist gut für beide Seiten, dass wir Klarheit haben. Robert ist ein sehr verdienter Spieler, er hat mit uns alles gewonnen. Wir sind ihm unheimlich dankbar." pic.twitter.com/eVyNTqs23l — FC Bayern München (@FCBayern) July 16, 2022

ومن المقرر أن يوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.

وسيكون الانتقال مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

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