"الجوع إلى الألقاب لا ينتهي".. جنابري مستمر مع بايرن ميونيخ حتى 2026

السبت، 16 يوليه 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

جنابري

أنهى سيرجي جنابي الجدل الدائر حول رحيله وجدد تعاقده مع ناديه بايرن ميونيخ بشكل رسمي.

سيرج جنابري

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأعلن بايرن ميونخ تمديد تعادقده مع الدولي الألماني سيرجي جنابري حتى عام 2026.

وكان تعاقد جنابري السابق ينتهي بنهاية الموسم المقبل ما دفع الكثير من التكهنات حول مستقبله سواء بالعودة لناديه السابق أرسنال أو الانتقال لغريمه التقليدي تشيلسي.

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وقال جنابري للموقع الرسمي لناديه عقب تمديد عقده: " أريد البقاء في بايرن ميونيخ ، والفوز بكل شيء هنا مرة أخرى. أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وشدد "أريد أن أعيش لحظات رائعة هنا مرة أخرى وليس في مكان آخر. الجوع إلى الألقاب لا ينتهي".

وانضم جنابري إلى بايرن في عام 2017 قادما من فيردر بريمن وأصبح لاعبا أساسيا في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

وشارك جنابري مع بايرن في 171 مباراة سجل خلالهم 64 هدفا وصنع 40.

وتوج جنابري بالدوري الألماني مع بايرن أربع مرات ومرة لكل من كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

فيما ظفر بكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني ثلاث مرات.

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