ليفاندوفسكي: قضيت 8 سنوات رائعة مع بايرن.. ولم أخف من الإصابة في المران

السبت، 16 يوليه 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

مولر - ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ إنه قضى ثماني سنوات رائعة رفقة الفريق البافاري مؤكدا أنه لن ينساهم وذلك قبل إتمام انتقاله إلى برشلونة.

وتحدث المهاجم البولندي لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلا: "تلك السنوات الثمانية لا تستطيع نسيانهم، لقد حظيت بوقت رائع في ميونيخ".

وواصل "سوف أسافر قريبا ولكن بعد المعسكر مع برشلونة سأعود لتوديع الجميع بشكل مناسب فلم أحظ بوقت لتوديع الجميع اليوم وسأنهي بعض الأمور".

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وعن لماذا تدرب اليوم وهل لم يشعر بالخوف من الإصابة والتي قد تؤثر على انتقاله أجاب "أتيت لتوديع الجميع ولم أشعر بالقلق من الإصابة لأن تلك الأشياء يمكن أن تحدث حتى في المنزل".

وأتم ليفاندوفسكي حديثه "أردت أن أكون لائقا وأتدرب مرة أخرى مع اللاعبين".

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

وسيوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.

وسيكون الانتقال مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

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