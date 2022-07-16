أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب

عدد ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول على مكاسب الفوز الذي حققه فريقه على حساب كريستال بالاس.

وفاز ليفربول على منافسه كريستال بالاس وديا، بهدفين دون رد في سنغافورة في الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وقال أرنولد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "حققنا العديد من الإيجابيات خلال المباراة، بجانب الفوز حصل أكبر قدر من اللاعبين على فرص المشاركة وفي الوقت ذاته حافظ الفريق على هويته".

التعاون مع صلاح

وعن صناعة الهدف الثاني لمحمد صلاح أوضح "هناك تواصل تلقائي بيني وبين محمد صلاح، نستمتع باللعب سويا".

وتابع "كان من الرائع أن أصنع له هدفا جديدا بعد غياب، لقد ساعدنا على تحقيق الفوز وهو الشيء الأهم".

وافتتح جوردان هندرسون أهداف المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة 12.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بتسديدة يسارية بطريقت المعتادة في الدقيقة 47 بعد تمريرة أرنولد.

The Egyptian King doubling our lead in Singapore ⚽#LFCPreSeason pic.twitter.com/MMR2sR0D3l — Liverpool FC (@LFC) July 15, 2022

الحضور الجماهيري

وعن الحضور الجماهيري خلال مباراتي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس قال الدولي الإنجليزي: "عانينا على مدار العامين الماضيين من اللعب كثيرا بدون جمهور، لذلك أن يكون الملعب ممتلئ تقريبا ومعظمهم من مشجعينا فهذا الأمر يمثل دعم لا يصدق".

وتعد هذه هي ثاني مباراة يخوضها ليفربول استعدادا للموسم الجديد بعدما خسر في اللقاء الأول ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد بحضور نحو 50 ألف مشجع في كل مباراة.

ويبدأ ليفربول موسمه في الـ30 من الشهر الجاري بملاقاة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

ثم يخوض ودية جديدة في اليوم التالي ضد ستراسبورج الفرنسي.

فيما يبدأ وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الجديد من المسابقة بملاقاة فولام في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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