اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة
السبت، 16 يوليه 2022 - 12:32
كتب : FilGoal
ودع روبرت ليفاندوفسكي زملائه في مران بايرن ميونيخ الذي أقيم اليوم السبت قبل إتمام انتقاله إلى برشلونة.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : بايرن ميونيخ
ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا عدة لقطات مصورة من مران بايرن اليوم والذي شهد إلقاء ليفاندوفسكي لكلمة ثم احتضن زملائه ومدربه جوليان نايجلزمان.
ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.
وسيوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.
Verabschiedung @lewy_official mit jedem Spieler. Er umarmt Jeden nach der letzten Einheit @FCBayern @SkySportDE @SkySportsNews pic.twitter.com/jkC2RF4xjc— Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 16, 2022
وسيكون الانتقال مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.
وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.
وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.
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