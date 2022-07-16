اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة

ودع روبرت ليفاندوفسكي زملائه في مران بايرن ميونيخ الذي أقيم اليوم السبت قبل إتمام انتقاله إلى برشلونة.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا عدة لقطات مصورة من مران بايرن اليوم والذي شهد إلقاء ليفاندوفسكي لكلمة ثم احتضن زملائه ومدربه جوليان نايجلزمان.

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

وسيوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.

وسيكون الانتقال مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

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