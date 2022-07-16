بعد صراع الوداد والرجاء.. الطائي السعودي يخطف هداف الدوري المغربي

أتم نادي الطائي السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاي مبينزا هداف الدوري المغربي خلال الموسم المنصرم.

ولعب جاي مبينزا خلال الموسم الماضي بقميص الوداد معارا من صفوف رويال أنتويرب البلجيكي.

وأعلن الطائي تعاقده مع رسميا مع مبينزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى عام 2024 ليقود هجوم الفريق بالموسم المقبل إلى جوار الجزائري أمير سعيود لاعب الأهلي السابق.

وشهدت الأيام الماضية صراعا بين الوداد والرجاء من أجل الحصول على خدمات مبينزا بحسب التقارير المغربية لكن الطائي نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي البلجيكي الذي يملك عقد اللاعب.

وحصل مبينزا على لقب هداف الموسم المنصرم من الدوري المغربي برصيد 15 هدفا ليساهم في تتويج فريقه باللقب.

وقاد مبينزا نادي الوداد لفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي إضافة إلى حجز مقعد في نصف نهائي كأس العرش.

صاحب الـ24 عاما خاض مع الوداد 39 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 19 هدفا وصنع 4 آخرين.

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