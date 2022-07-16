"ستبقى في ذاكرة الجميع".. نهاية قصة جاريكا مع منتخب بيرو

أُسدل الستار على قصة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مع منتخب بيرو بعد 7 سنوات.

ويعد جاريكا معشوقًا للجماهير البيروفية بعد أن قاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم في 2018 بعد غياب دام منذ نسخة 1982.

وقال الاتحاد البيروفي لكرة القدم في تويتر: " نشكرك بعدما جعلتنا نعيش واحدة من أفضل الأوقات في كرة القدم البيروفية. ستبقى في ذاكرة الجميع بشكل لا يمحى. نتمنى أن تستمر مسيرتك الرياضية في النجاح".

وانتهى عقد جاريكا مع بيرو بعد أن فشل في التأهل لكأس العالم 2022 وسقوطه بركلات الجزاء الترجيحية أمام أستراليا قبل أسبوع في الملحق العالمي.

Gracias por hacernos vivir una de las mejores épocas del fútbol peruano, que permanecerán imborrables en la memoria de todos. ¡Que tu carrera deportiva siga cosechando éxitos y alegrías es el deseo de @TuFPF! 🤝 Comunicado ▶️ https://t.co/zrQgJ3h4R6 pic.twitter.com/cWU3GiUOc2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 16, 2022

وذكر تقرير شيكة "ESPN" في وقت سابق أن جاريكا يملك عرضًا ماديًا ضخمًا، إذ ترغب قطر في انتدابه لتدريب منتخبها بعد كأس العالم 2022.

جاريكا (64 عامًا) تولى تدريب بيرو منذ 2015، وقادهم لوصافة كوبا أمريكا 2019، بالإضافة إلى المركز الثالث في نسخة 2015.

واحتلت بيرو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، ليخوض الملحق أمام أستراليا خامس آسيا، لكنه خسر بركلات الجزاء الترجيحية.

وسبق لـ جاريكا تمثيل منتخب الأرجنتين كلاعب بين 1981 و1986، لكنه لم يتواجد في قائمة كأس العالم رفقة دييجو مارادونا.

وتولى جاريكا في مسيرته التدريبية قيادة العديد من الأندية، أبرزها فيليز سارسفيلد الذي فاز معه بالدوري الأرجنتيني، وأونيفيرسيتاريو دي ديبورتس الذي فاز معه بالدوري البيروفي.

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