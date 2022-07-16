مواعيد مباريات اليوم 16 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لليد

السبت، 16 يوليه 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

هدف حسام حسن مع الأهلي في بيراميدز

تفتتح اليوم السبت مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري بثلاث مباريات قوية.

ويحل الزمالك المتصدر ضيفا على نظيره غزل المحلة صاحب المركز الـ13 على ستاد المحلة.

وتبدأ المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

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ويلعب فيوتشر صاحب المركز الرابع مع الإسماعيلي الذي يتواجد في المركز الرابع عشر على ستاد الأهلي we السلام.

ويبدأ اللقاء في السادسة ونصف مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس 3.

ويستضيف بيراميدز صاحب المركز الثاني منافسه الأهلي صاحب المركز الثالث على استاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

وفي إطار الاستعداد للموسم الجديد، يلعب توتنام مع إشبيلية وديا في الواحدة ظهرا.

وتذاع المباراة عبر القناة الشارقة الإماراتية.

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نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

يلعب منتخب المغرب أمام كاب فيردي، 6:00 مساء في أولى مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمم الإفريقية.

فيما يستضيف منتخب مصر منافسه منتخب تونس في مواجهة قوية ضمن نصف النهائي الآخر على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 3.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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