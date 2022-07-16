خبر في الجول - اهتمام مبدئي من الاتفاق السعودي لضم محمود علاء

محمد عبد المنصف: أرفض اعتزال أحمد يحيى.. وهذا الموسم الأخير لي

خبر في الجول - موقف الزمالك مع إيداع جالاتاسراي قيمة صفقة مصطفى محمد

خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع رزاق سيسيه قبل شكواه

خبر في الجول - موقف طارق حامد من اتحاد جدة.. وموعد الإعلان عن قرارات الزمالك بشأنه

رئيس إنبي يكشف آخر تطورات مفاوضات ويجان بشأن محمود جاد

بعد أحداث مباراة سيراميكا.. أحمد يحيى يعلن اعتزاله نهائيا

انتخاب مجدي عبد الغني رئيسا لـ جمعية اللاعبين المحترفين لـ 4 سنوات مقبلة

مصدر بـ الاتحاد لـ في الجول: يحيى سيعود للتدريبات استعدادا للقاء المصري.. ولا نية لتغيير الجهاز الفني