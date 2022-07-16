خبر في الجول - اهتمام مبدئي من الاتفاق السعودي لضم محمود علاء

السبت، 16 يوليه 2022 - 00:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

أبدى نادي الاتفاق السعودي اهتماما مبدئيا لضم محمود علاء مدافع الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

ويقود الفريق السعودي، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق.

وحسبما علم FilGoal.com لم يُبد الاتفاق اهتماما بضم سيف الدين الجزيري أو يوسف إبراهيم "أوباما".

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المدافع البالغ 31 عاما خاض تحت قيادة كارتيرون 79 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 1، بقميصي وادي دجلة والزمالك.

وعاد محمود علاء لقائمة الزمالك عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر شهر مارس الماضي.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.

علاء انضم للزمالك في صيف 2017 وخلال 5 مواسم خاض 171 مباراة سجل 40 هدفا وصنع 3 وحصد خلالها 6 ألقاب.

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