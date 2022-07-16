خبر في الجول - موقف طارق حامد من اتحاد جدة.. وموعد الإعلان عن قرارات الزمالك بشأنه

السبت، 16 يوليه 2022 - 00:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد مران الزمالك

ينتظر طارق حامد لاعب وسط الزمالك قرارات مجلس إدارة النادي بشأنه بعد نهاية التحقيقات، وكذلك من أجل معرفة موقفه من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه قُدمت توصية إلى مجلس إدارة النادي بموقف طارق حامد بعد نهاية التحقيق مع اللاعب أول أمس، خاصة أنه لم يُقدم أي مستند طبي حول طول مدة غيابه عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوصية عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر

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وسبق أن صرّح أمير مرتضى المشرف على الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أقدر طارق حامد على المستوى الشخصي للغاية، و لكن ما يفعله الآن ليس أمرا احترافيا، وبالتالي اتخذنا قرارا بعدم تجديد تعاقده وغلق الصفحة تماما بشكل نهائي".

أما بشأن انتقال لاعب وسط منتخب مصر إلى اتحاد جدة السعودي، فإن نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق رحب بإتمام التعاقد مع طارق حامد بعدما رفض الأمر في البداية حسبما علم FilGoal.com.

ويريد المدرب البرتغالي تواجد طارق حامد في فترة الإعداد مع اتحاد جدة قبل انطلاق الموسم، والأمر يتوقف الآن على اللاعب والذي ينتهي تعاقده مع الزمالك يوم 30 أغسطس المقبل وسيكون مجبرا على حل الأمر بشكل ودي مع الزمالك من أجل الانتقال لصفوف النمور.

وخاض طارق حامد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لآخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

طارق حامد انضم لصفوف الزمالك في 2014 وشارك في 284 مباراة بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 8 وحصد 10 ألقاب.

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