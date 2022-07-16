رئيس إنبي يكشف آخر تطورات مفاوضات ويجان بشأن محمود جاد

السبت، 16 يوليه 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمود جاد

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي آخر تطورات مفاوضات نادي ويجان الإنجليزي بشأن التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر.

ويرغب ويجان في التعاقد مع الحارس الشاب صاحب الـ23 عاما.

وقال الشريعي عبر أون تايم سبورتس: "اللعب في الدوري الإنجليزي أو شامبيونشيب يحتاج اشتراطات خاصة حول نسبة المشاركة الدولية. محمود جاد لم يصل إلى النسية المطلوبة".

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واستطرد " لكن هناك استثنئات ونحن نبحث الآن هذا الأمر مع طلال الحماد رئيس ويجان. احتراف محمود جاد سيفيد اللاعب والنادي والكرة المصرية بشكل عام".

ولم يشارك محمود جاد مع منتخب مصر في أي مباراة حتى الآن بيد أنه تواجد معه خلال كأس أمم إفريقيا 2021 التي حصد فيها الفراعنة المركز الثاني.

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية "ليج وان" الموسم الماضي.

وسبق لويجان أن ضم بين صفوفه مهاجم منتخب مصر وإنبي والزمالك السابق عمرو زكي وكان ذلك في موسم 2008-2009.

كما لعب أحمد حسام "ميدو" وسام مرسي في صفوف الفريق.

وسبق وأن لعب حارس مرمى منتخب عمان التاريخي علي الحبسي في صفوف الفريق الملقب باللاتيكس من 2010 إلى 2015.

وتوج علي الحبسي آنذاك مع ويجان بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سنة 2013.

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