الإيطالي الثالث.. بيرنارديسكي إلى تورونتو الكندي

أعلن نادي تورونتو الكندي انضمام فيديريكو بيرنارديسكي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وأصبح بيرنارديسكي الإيطالي الثالث في كتيبة بوب برادلي –المدير الفني السابق لمنتخب مصر- بعد لورينزو إنسيني ودومينيكو كريشيتو اللذان انضما في سوق الانتقالات الجارية.

وقال بيل مانينج رئيس نادي تورونتو عبر موقع النادي: "يسعدنا إضافة فيديريكو إلى فريقنا، كلاعب وكشخص، نعتقد أنه بالضبط ما نحتاجه الآن، سواء في الملعب أو في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف "أثبت فيديريكو أنه بطل وقائد في يوفنتوس وللمنتخب الإيطالي، كما أنه يجلب نسبا إلى تورونتو لا يعلى عليها".

Another Euro champion arrives 🏆 Benvenuto, @fbernardeschi 🇮🇹 — Toronto FC (@TorontoFC) July 15, 2022

فيديريكو بدأ مسيرته في فيورنتينا من فرق الشباب وحتى الفريق الأول وفي صيف 2017 انتقل إلى يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

قضى الإيطالي البالغ 28 عاما، 5 مواسم بقميص السيدة العجوز، وحصد خلالها 7 ألقاب محلية.

وبقميص البيانكونيري سجل 12 هدفا وصنع 24 في 183 مباراة.

الجناح الإيطالي ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب يورو 2020 الصيف الماضي على حساب إنجلترا.

المهمة الإيطالية

مر على الفريق الكندي عديد الأسماء، أبرزها الألماني تورستن فرينجرز والهولندي جريجوري فان دير فيل والحارس البرازيلي جوليو سيزار والمهاجم الأمريكي جوزي ألتيدور والإنجليزي جيرمان ديفو وكذلك الإيطالي سيباستيان جوفينكو.

الإيطالي الملقب بالنملة الذرية حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي والهداف وأفضل لاعب جديد في المسابقة في أول مواسمه.

وقاد الفريق لحصد لقب الدوري الأمريكي 2017 لأول مرة في تاريخ النادي.

ودرع المشجعين لنفس الموسم، وكذلك حصد الثلاثية المحلية الكندية 3 مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.

مهمة الثلاثي الإيطالي بدأت بالفعل، كريشيتو شارك في مباراتين، بينما لم يلعب إنسيني أي مباراة بقميص النادي حتى الآن منذ تقديمه رسميا مطلع الشهر الجاري.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث عشر في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

ويبتعد الفريق عن المركز السابع المؤهل لمباريات ملحق البطولة بفارق 7 نقاط مع تبقي 13 جولة على نهاية الدوري.

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