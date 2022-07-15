مؤتمر باروندو: منتخب تونس سيظهر بوجه مغاير في نصف النهائي

شدد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على صعوبة المواجهة المقبلة أمام منتخب تونس.

وتأهل منتخب مصر لـ كرة اليد إلى نصف نهائي أمم إفريقيا ونهائيات كأس العالم 2023 بالفوز على الجزائر في ربع النهائي بنتيجة 34-19، وضرب موعدا ناريا مبكرا في نصف النهائي أمام تونس.

وقال باروندو في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الجزائر: "سنستعد لمواجهة تونس مثل أي مباراة في البطولة. الحديث عن وجود نواقص وغيابات لدى المنتخب التونسي أمر غير مجدي وسيظل منتخب قوي ومتأكد من ظهوره بشكل مغاير خلال مواجهتنا".

وأضاف "طريقنا كان الأصعب خلال مشوار البطولة. تمنيت عدم لعب مباراة تونس في اليوم التالي لمواجهة الجزائر لكنه نظام البطولة وعلينا اللعب من أجل الانتصار".

وتابع "أحاول تطبيق عملية التدوير بين اللاعبين وفقا لظروف كل مباراة، ولدينا هدف واحد هو تحقيق البطولة".

وأصبحت المباراة بمثابة نهائي مبكر بعدما التقيا في نهائي آخر 3 نسخ، إذ فازت مصر باللقب مرتين وتونس مرة وحيدة.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

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