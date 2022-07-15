انتخاب مجدي عبد الغني رئيسا لـ جمعية اللاعبين المحترفين لـ 4 سنوات مقبلة

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 22:51

كتب : رضا السنباطي

مجدي عبد الغني

فاز مجدي عبد الغني برئاسة جمعية اللاعبين المحترفين لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتعد جمعية اللاعبين المحترفين المصرية تابعة لعضوية الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين FIFPRO.

وجددت الجمعية العمومية لجمعية اللاعبين المصريين المحترفين لكرة القدم الثقة في مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وأعادت انتخابه رئيسا للجمعية لدورة كاملة 4 سنوات مقبلة.

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وأجريت اليوم الانتخابات على خلفية دعوة الجمعية العمومية للاعبين المحترفين بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.

وتم الاقتراع والتصويت في أجواء رائعة وأسفرت الانتخابات عن انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة مجدي عبدالغني لإدارة الجمعية لأربع سنوات مقبلة.

وحاز مجدي عبد الغني على 62 صوتا وسيتواجد صلاح عبد الفتاح في منصب أمين الصندوق.

وفي العضوية يتواجد هاني العقبي وماجد نوار وجمال دياب.

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