مصدر بـ الاتحاد لـ في الجول: يحيى سيعود للتدريبات استعدادا للقاء المصري.. ولا نية لتغيير الجهاز الفني

أوضح مصدر بنادي الاتحاد السكندري حقيقة تغيير الجهاز الفني للفريق عقب الخسارة بنتيجة 5-0 أمام سيراميكا كليوباترا.

وتعرض عماد النحاس المدير الفني لزعيم الثغر للخسارة الأكبر في مسيرته التدريبية في الجولة 24 من الدوري المصري.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "لا توجد نية لتغيير الجهاز الفنى للفريق، وكل الدعم لعماد النحاس والجهاز المعاون له".

وأضاف "هزيمة سيراميكا قاسية، لكننا نثق فى اللاعبين لتجاوز تلك الهزيمة وتحقيق الفوز على النادى المصري يوم الإثنين المقبل".

وتابع "الفريق أمامه 10 مباريات بـ 30 نقطة ونحن بعدين تماما عن منطقة صراع الهبوط".

وواصل " معدل مباراة كل 3-4أيام، لن يعطى لنا خيارات كثيرة وأصبحنا أمام أمر واقع وعلينا تجاوز خماسية سيراميكا".

وعن أحمد يحيى حارس الفريق قال المصدر: "فضلنا إعطاءه راحة سلبية اليوم الجمعة وسينضم للتدريبات غدا السبت، سيكون جاهزا للقاء المصرى مع محمد عبد المنصف الذى انضم للتدريبات اليوم بعد عودته من الإصابة بنزلة برد، وقرار المشاركة سيكون بيد الجهاز الفنى".

◾ حارس الاتحاد أحمد يحيى أصر على خوض المباراة اليوم رغم وفاة شقيقه بالأمس pic.twitter.com/P5nvIs28op — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2022

ورفض يحيى استكمال المباراة أمام سيراميكا في ظل الهتافات المسيئة التي تعرض لها عقب استقباله 5 أهداف في ظل مشاركته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وأعلنت رابطة الدوري المصري حصد يحيى لجائزة أفضل لاعب في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز العاشر.

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