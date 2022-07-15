موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إحماء منتخب مصر لكرة اليد قبل لقاء الجزائر

تأهل منتخب مصر لـ كرة اليد إلى نصف نهائي أمم إفريقيا ونهائيات كأس العالم 2023 بالفوز على الجزائر في ربع النهائي، وضرب موعدا ناريا مبكرا في نصف النهائي أمام تونس.

ضمن المنتخب تأهله كمتصدر المجموعة بالفوز على منتخبي المغرب والكاميرون في المجموعة.

ثم فاز على محاربي الصحراء بنتيجة .

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وأصبحت المباراة بمثابة نهائي مبكر بعدما التقيا في نهائي آخر 3 نسخ، إذ فازت مصر باللقب مرتين وتونس مرة وحيدة.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

موعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد تونس يوم السبت الموافق 16 يوليو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتختتم البطولة بمباريات تحديد المراكز والمباراة النهائية يوم على صالة حسن مصطفى يوم 18 يوليو.

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