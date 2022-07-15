قائمة غزل المحلة - 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.. وغياب فتح الله

اختار مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة 22 لاعبا لمواجهة الزمالك بمسابقة الدوري.

ويحل بطل الدوري ضيفا على زعيم الفلاحين في الجولة 25 من المسابقة على ملعب المحلة.

وشهدت اقائمة غزل المحلة غياب محمود فتح الله مدافع الفريق بسبب الإيقاف.

فيما يتواجد الثلاثي ماليك توريه وعبده يحيي وعبد الرحمن عاطف "أجويرو" في خط الهجوم.

وجات قائمة غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان – محمود الحضري

خط الدفاع: معاذ الحناوي - محمود علاء - محمد عبدالقادر- خالد سامي- هاني عادل - مصطفي العش - إيهاب سمير - أحمد السيد - يحيى حامد.

خط الوسط: بسام ماهر - إبراهيم كونيه - هشام عادل - أحمد الشيخ - خالد الإخميمي - باولن فوافي - وليد مصطفي - حميد ماو.

الهجوم: ماليك توريه - عبده يحيي - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

فيما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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