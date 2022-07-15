راموس يسجل.. سان جيرمان ينتصر في أولى مبارياته التحضيرية

فاز باريس سان جيرمان على منافسه كويفيلي وديا اليوم الجمعة بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وسجل سيرجيو راموس أول أهداف سان جيرمان تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه.

وأحرز راموس الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما نفذ ركلة جزاء سكنت شباك كويفيلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف دون رد.

وأضاف دجيدي جاساما الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب الوسط البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينا" القادم من صفوف بورتو البرتغالي خلال هذا الصيف.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة كويفيلي، فيما تولى جيانلويجي دوناروما حراسة المرمى في التشكيل الأساسي وحل كيلور نافاس بدلا منه في الشوط الثاني.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض جولة تحضيرية في اليابان استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويواجه سان جيرمان منافسه كاواساكي يوم الأربعاء المقبل، ويلعب ضد أوراوا ريد يوم 23 يوليو الجاري.

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