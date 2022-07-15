النني: متحمسون للمرحلة التحضيرية في أمريكا.. وآمل تسجيل المزيد من الأهداف

يأمل محمد النني مواصلة تألقه في الفترة التحضيرية للموسم الجديد عقب وصول بعثة أرسنال الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

النني سجل هدفا صاروخيا في شباك نورنبيرج الأسبوع الماضي وديا.

قال النني عبر الموقع الرسمي: "متحمسون للمرحلة التحضيرية في أمريكا، نحن هنا لمدة 10 أو 11 يوما وسنقدم كل شيء كل يوم لنكون أقوى. الأمور كانت جيدة حقا حتى الآن".

وأضاف "في بعض الأحيان يكون من الجيد تغيير الموقع، والابتعاد عن ملعب التدريبات، والتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. لقد التقينا بعدد قليل من المشجعين، ووقعنا على بعض الأوتوجرافات، والطقس مختلف أيضا".

وأردف "أعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة لنا، على الرغم من أنه يجعلنا نعمل بجدية أكبر، ويجعلنا أقوى. عندما تتدرب عندما يكون الجو رطبا وساخنا، يكون الأمر أكثر صعوبة. إنه عمل شاق لكنه أفضل لنا".

وتحدث عن المواجهات الودية قائلا: "سنلعب مع ثلاثة منافسين جيدين، وسيكون اختبارا جيدا دائما، والأهم هو كيف نطبق ما علمنا عليه في التدريبات في المباريات أيضا".

وأتم "أتطلع إلى المباريات، والتعلم مما عملنا عليه. وآمل تسجيل المزيد من الأهداف".

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ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون وديا يوم الثلاثاء المقبل، ثم أورلاندو سيتي الأمريكي ضمن المعسكر الأمريكي.

أرسنال بدأ استعداداته الودية بالفوز على إيبسويتش تاون بنتيجة 5-1، ثم نورنبيرج الألماني بنتيجة 5-3 في مباراة عرفت هدفا صاروخيا من النني.

وستكون افتتاحية أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم 5 أغسطس المقبل بدربي لندني أمام كريستال بالاس.

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