مازال قلبه ينبض بالإبداع.. إريكسن إلى مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد ضمه كريستيان إريكسن رسميا في صفقة انتقال حر قادما من برينتفورد رسميا.

وأشار يونايتد عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعب الدنماركي وقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2025.

مزيد من التفاصيل بعد قليل.