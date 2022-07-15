مازال قلبه ينبض بالإبداع.. إريكسن إلى مانشستر يونايتد
الجمعة، 15 يوليه 2022 - 16:04
كتب : رامي جمال
أعلن مانشستر يونايتد ضمه كريستيان إريكسن رسميا في صفقة انتقال حر قادما من برينتفورد رسميا.
كريستيان إريكسن
النادي :
وأشار يونايتد عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعب الدنماركي وقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2025.
مزيد من التفاصيل بعد قليل.
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