تين هاج: واجهنا خصما تكتل دفاعيا بقوة.. ولكن رد فعلنا كان جيدا

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء فريقه في مواجهة ميلبورن فيكتوري الأسترالية الودية التي جرت اليوم الجمعة.

وفاز يونايتد في وديته الثانية استعدادا للموسم الجديد على ميلبورن فيكتوري بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة قائلا: "واجهنا خصما متكتلا بقوة في الدفاع وكان ينتظرنا".

وأضاف "أعتقد أن رد فعل الفريق كان جيدا حقا، لقد صنعنا الكثير من الفرص خاصة على الجانب الأيمن".

وواصل "أمام خصم يتقدم للأمام أكثر يكون الأمر أسهل عن فريق يتكتل دفاعيا فهذا يجعلنا الركض أكثر".

وعن لاعبيه الشباب قال: "أخذنا العديد من اللاعبين معنا لأكون انطباعا عنهم ويحصلون على فرصة اللعب لنرى إن كانوا بحاجة إلى إعارة أو التواجد مع الفريق الأول مباشرة، لكن هناك بعض اللاعبين بالطبع يحتاجون للتحسن والتطور".

أما عن أنتوني ماسيال قال: "متأكد من قدرته على العودة بشكل أفضل وأعتقد أنه يستطيع القيام بذلك عندما يكون لديه التركيز الصحيح والدافع كذلك، هو يعمل بجد كل يوم وسيكون لديه مردود إيجابي لأنه لاعب جيد والأمر في يده".

وسيلتقي يونايتد مع كريستال بالاس يوم الثلاثاء المقبل في الودية الثالثة له.

وكان يونايتد فاز كذلك في وديته الأولى ضد ليفربول بأربعة أهداف دون رد.

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