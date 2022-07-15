رباعية جديدة.. يونايتد ينتصر في وديته الثانية على ميلبورن فيكتوري الأسترالي

انتصر مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدف على منافسه ميلبورن فيكتوري الأسترالي وديا اليوم الجمعة.

افتتح كريس إيكونوميديس أهداف المباراة لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة سريعة.

وأدرك سكوت مكتوميناي التعادل ليونايتد في الدقيقة 43 بتسديدة ارتطمت بمدافع ميلبورن وغيرت تجاهها وسكنت الشباك.

وسجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني للشياطين الحُمر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 78 سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث ليونايتد بتسديدة زاحفة.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة سجل يونايتد هدفا رابعا عن طريق الخطأ من لاعب ميلبورن بعدما ارتطمت به عرضية من تاهيث تشونج.

وتعد هذه هي المباراة الودية الثانية ليونايتد خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد بعدما فاز قبل عدة أيام على ليفربول بأربعة أهداف دون رد في بانكوك عاصمة تايلاند.

وسيلتقي يونايتد مع كريستال بالاس يوم الثلاثاء المقبل في الودية الثالثة له.

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