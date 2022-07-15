تقرير: انتهى وقت التكهنات.. جنابري يوافق على التجديد لـ بايرن

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

يبدو أن سيرجي جنابي قرر عدم التفكير في الرحيل وتجديد تعاقده مع ناديه بايرن ميونيخ.

سيرج جنابري

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن اللاعب صاحب الـ27 عاما وافق على تجديد تعاقده بعقد طويل الأمد دون الكشف عن المدة.

وكان تعاقد اللاعب الألماني السابق ينتهي بنهاية الموسم المقبل ما دفع الكثير من التكهنات حول مستقبله سواء بالعودة لناديه السابق أرسنال أو الانتقال لغريمه التقليدي تشيلسي.

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وأشار التقرير إلى أن جنابي سيوقع على العقد الديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانضم جنابري إلى بايرن في عام 2017 قادما من فيردر بريمن وأصبح لاعبا أساسيا في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

وشارك جنابري مع بايرن في 171 مباراة سجل خلالهم 64 هدفا وصنع 40.

وتوج جنابري بالدوري الألماني مع بايرن أربع مرات ومرة لكل من كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

فيما ظفر بكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني ثلاث مرات.

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