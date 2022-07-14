3 نقاط جديدة.. إيسترن كومباني يفوز على المقاصة ويتمسك بحظوظه في البقاء

أضاف إيسترن كومباني 3 نقاط جديدة إلى رصيده وتمسك بحظوظه في البقاء بمسابقة الدوري.

وحقق إيسترن كومباني فوزا ثمينا على حساب مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من الدوري.

وسجل محمد رمضان هدف إيسترن كومباني الأول في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، وعدل أحمد منعم النتيجة لمصر للمقاصة بعدما حول عرضية علي فتحي بضربة رأسية سكنت شباك إيسترن كومباني في الدقيقة 37 قبل أن يسجل عماد ميهوب الهدف الثاني لإيسترن كومباني في الدقيقة 38.

إيسترن كومباني حقق الفوز الثاني على التوالي والرابع خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري عقب الفوز على الجونة بنتيجة 3_2 خلال المباراة الماضية.

أحداث المباراة

بدأ مصر للمقاصة المباراة بضغط قوي على مرمى إيسترن كومباني وتصدى عمرو حسام حارس لفرصة هدف مؤكد في الدقائق الأولى.

رد إيسترن كومباني جاء سريعا عن طريق عماد ميهوب المنفرد بمرمى المقاصة لكنه سدد في جسد حارس مرمى مصر للمقاصة.

وحصل إيسترن كومباني على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد لمس الكرة يد علي فتحي لاعب المقاصة ليترجمها محمد رمضان إلى هدف التقدم.

هدفين في دقيقتين

قمة الإثارة شهدتها المباراة عند الدقيقة 37 بعدما تقدم علي فتحي لتعويض خطأ ركلة الجزاء وأرسل عرضية متقنة حولها أحمد منعم لهدف التعادل في شباك إيسترن كومباني.

دقيقة واحدة كانت كافية لينطلق عماد ميهوب من الجهة اليسرى ويسدد بقوة في شباك مصر للمقاصة معلنا عن الهدف الثاني لفريقه.

إثارة بلا حدود

واصل إيسترن كومباني الهجوم على مرمى مصر للمقاصة بحثا عن الهدف الثالث لكن القائم الأيسر حرم محمد ناصر مودي من ذلك بعد تسديددة قوية.

المقاصة رد عن تسديدة قوية من كريم حلاوة تصدى لها عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني وحولها لركلة ركنية.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تراجع حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء لنادي مصر المقاصة بعد العودة لتقنية الـVAR.

بهذة النتيجة رفع إيسترن كومباني رصيد ه إلى19 نقطة في المركز 17 قبل الأخير بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز 16 و4 نقاط عن الجونة صاحب المركز 15 (الناجي من الهبوط).

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