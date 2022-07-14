مران الأهلي - عودة سريعة لـ عبد المنعم وظهور بواليا

واصل الأهلي تدريباته عصر اليوم -الخميس- على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وقاد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق فقرات بدنية متنوعة بالكرة في بداية المران الجماعي.

وخصص سواريش جانبا للتدريبات الفنية المحددة للمدافعين ولاعبي الوسط ضمن فقرات مران الأهلي.

فيما قاد إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية وفنية للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق.

وانتظم محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من كدمة في الأنف تعرض لها أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر.

وأدى عبد المنعم جانبا من التدريبات الاستشفائية منفردا في مران الفريق أمس، قبل أن ينتظم في فقرات المران بالكامل اليوم.

وشارك المدافع المغربي بدر بانون لليوم الثاني على التوالي في مران الأهلي.

فيما ظهر والتر بواليا مهاجم الفريق العائد من إعارته في صفوف السيلية القطري، في مقر النادي اليوم.

وأخيرا أجرى طاهر محمد طاهر ومحمد هاني جلسات علاج طبيعي في صالة الألعاب الرياضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة من مساء السبت 16 يوليو على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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