أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إقبال جماهيري علي تذاكر مباراة مصر والجزائر في ربع النهائي

تشهد عملية بيع تذاكر مباراة مصر والجزائر ضمن ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد إقبالا جماهيريا كبيرا.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب الجزائر، غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى.

وكشف عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس لجنة التسويق في بطولة إفريقيا عن وجود اقبال جماهيري كبير علي شراء تذاكر مباراة مصر والجزائر في دور الثمانية للبطولة.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: " علي الرغم من طرح التذاكر منذ ساعات فقط إلا أن الإقبال الجماهير كبير جدا ومن المتوقع أن صالة المباراة كاملة العدد ".

وأضاف "أشيد بوعي الجماهير المصرية في الأوقات الحاسمة ولدينا 3 محطات حاسمة قبل التتويج. البداية بمواجهة الجزائر في دور الثمانية وبعدها مباراتي قبل النهائي والنهائي ونتمنى استكمال الدعم من الجمهور والتتويج باللقب".

منتخب مصر ضمن تأهله كمتصدر المجموعة بالفوز على منتخبي المغرب والكاميرون في المجموعة.

فيما تغلب منتخب الجزائر على الجابون في ختام مباريات المجموعة الثانية بنتيجة 25-23 ليتأهل محاربو الصحراء رفقة غينيا من المجموعة.

ويلعب الفائز أمام المتأهل من مواجهة تونس ضد الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي يوم السبت.

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