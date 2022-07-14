مران الزمالك - ظهور روقا باللاصق الطبي وتدريبات منفردة لـ زيزو

شارك محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم -الخميس- بمقر النادي.

وخاض روقا التدريبات بلاصق طبي حول رأسه، بسبب إصابته بجرح قطعي في الرأس خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة لن تؤثر على إمكانية لحاق روقا بمباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة من الناحية الطبية، كما لا يوجد ما يمنعه من المشاركة مع استمرار وضع اللاصق الطبي.

وخاض اللاعبون المشاركون في المباراة السابقة تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندره فيليب مدرب الأحمال.

فيما شارك عبد الله جمعة ومحمد أوناجم في التقسيمة الفنية، رغم مشاركتهما بصفة أساسية في مباراة المقاولون، على عكس بقية الأساسيين الذين أدوا تدريبات منفردة.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مشاركة جمعة وأوناجم في التقسيمة الفنية لزيادة اللياقة الفنية لديهما، من أجل الاستعانة بهما في المباريات المقبلة للفريق.

وخاض محمد عواد حارس المرمى تدريبات إضافية خاصة على التصدي لركلات الجزاء، حيث تلقى التسديدات من أيمن طاهر مدرب حراس المرمى وثنائي الفريق محمود علاء ويوسف أوباما.

أيضا أنهى محمد عبد الشافي ظهير الفريق تدريباته التأهيلية المنفردة التي كان يخوضها مؤخرا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك عبد الشافي في تدريبات الكرة مع زملائه، ليبدأ في دخول التدريبات الجماعية تدريجيا.

وخاض أحمد سيد زيزو تدريبات منفردة، بعد نهاية المران الجماعي، مكونة من إطالات وفك عضلات في ظل تلاحم المباريات.

أخيرا خاض سيف فاروق جعفر تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مدرب الأحمال، في ظل وضع جبيرة على يده بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك فريق غزل المحلة مساء السبت المقبل على ملعب المحلة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

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