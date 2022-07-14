تقرير: سان جيرمان يرصد موهبة جديدة من الدوري البرتغالي

الخميس، 14 يوليه 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

راموس

يرصد باريس سان جيرمان موهبة جديدة من الدوري البرتغالي، بعد تعاقده مع فيتور فيريرا "فيتينا" لاعب وسط بورتو وذلك حسب فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

فيتينا البالغ من العمر 22 عامًا وقع عقدا بقيمة 41.5 مليون يورو حتى عام 2027.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع جونكالو راموس مهاجم بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشار إلى أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان يضع راموس على رأس أولوياته خلال هذا الصيف.

صاحب الـ21 عاما شارك مع بنفيكا خلال الموسم المنصرم في 46 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

رومانو شدد على أن اهتمام سان جيرمان بضم راموس لن يؤثر على اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم جيانلوكا سكاماكا ولكنه يرفض مطالب ساسولو بالحصول على 50 مليون يورو للتخلي عن الدولي الإيطالي.

المهاجم البالغ 23 عاما سجل 16 هدفا وصنع آخر في 38 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات.

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