يوفنتوس يعلن ضم مدافع جنوى.. ورحيل مدافعه الروماني

الخميس، 14 يوليه 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس ضم أندريا كامبياسو مدافع جنوى لمدة 5 مواسم.

رادو دراجوسين

النادي : ساليرنيتانا

جنوى
يوفنتوس

كما أعلن البيانكونيري انتقال لاعبه الروماني رادو دراجوسين إلى جنوى على سبيل الإعارة.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "أندريا كامبياسو وقع ليوفنتوس قادما من جنوى بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027".

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وأضاف البيان "فيما انضم رادو دراجوسين لصفوف جنوى على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي".

كامبياسو البالغ من العمر 22 عاما شارك في 28 مباراة مع جنوى الموسم الماضي.

أما رادو دراجوسين فلعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع سامبدوريا وساليرنيتانا.

فقد شارك مع سامبدوريا في 15 مباراة بالدور الأول.

وارتدى قميص ساليرنيتانا في 7 مباريات بالدور الثاني.

وأعلن يوفنتوس ضم بول بوجبا وأنخل دي ماريا هذا الصيف.

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