ميلان غير مهتم بضم سواريز

لا يهتم ميلان بضم لويس سواريز في صفقة انتقال حر.

وارتبط اسم سواريز -35 عاما- بفريق ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن عدم اهتمام النادي الإيطالي لضم سواريز.

وأوضح رومانو أن أولوية ميلان في الوقت الحالي هي ضم تشارلز دي كيتيلايير في أقرب وقت.

وبدأ ميلان مفاوضاته بالفعل مع نادي كلوب بروج لضم المهاجم البلجيكي صاحب الـ 21 عاما.

وانتهى عقد سواريز مع أتليتكو مدريد بنهاية الموسم المنقضي بعد موسمين ناجحين.

وانتقل سواريز إلى أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر من برشلونة في صيف 2020.

وأشارت التقارير إلى رغبة سواريز في الاستمرار في أوروبا الموسم المقبل من أجل استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وتستضفي قطر النسخة المقبلة من كأس العالم 2022 في الفترة بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.

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