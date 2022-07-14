ميلان غير مهتم بضم سواريز

الخميس، 14 يوليه 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

لا يهتم ميلان بضم لويس سواريز في صفقة انتقال حر.

وارتبط اسم سواريز -35 عاما- بفريق ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن عدم اهتمام النادي الإيطالي لضم سواريز.

أخبار متعلقة
ميلان يبدأ ودياته الصيفية بالفوز 3-0 على ليميني ألمينو قبل انتقاله إلى ميلان؟ زياش: أريد التحكم الكامل في مستقبلي المهني ليو دوارتي من ميلان إلى باشاك شهير ميلان يعير مهاجمه إلى ليتشي

وأوضح رومانو أن أولوية ميلان في الوقت الحالي هي ضم تشارلز دي كيتيلايير في أقرب وقت.

وبدأ ميلان مفاوضاته بالفعل مع نادي كلوب بروج لضم المهاجم البلجيكي صاحب الـ 21 عاما.

وانتهى عقد سواريز مع أتليتكو مدريد بنهاية الموسم المنقضي بعد موسمين ناجحين.

وانتقل سواريز إلى أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر من برشلونة في صيف 2020.

وأشارت التقارير إلى رغبة سواريز في الاستمرار في أوروبا الموسم المقبل من أجل استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وتستضفي قطر النسخة المقبلة من كأس العالم 2022 في الفترة بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.

اقرأ أيضا:

خاص – تعرف على مدة غياب ثنائي الأهلي

أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر تتأهل بالعلامة الكاملة

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

ميلان لويس سواريز
نرشح لكم
انظروا من عاد.. رافا ماركيز مدربا لفريق برشلونة الثاني لابورتا يكشف موافقة ديمبيلي على تخفيض راتبه ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة سبورت 1 تكشف تطورات موقف ليفاندوفسكي: يرفض فرنسا وإنجلترا ويرغب في برشلونة رومانو: برشلونة يوافق على عرض يونايتد لضم دي يونج.. وأمر وحيد يعيق الصفقة توخيل ردا على إمكانية ضم رونالدو: أولوية تشيلسي حاليا تدعيم الدفاع الحياة تعود لـ ملاعب أوكرانيا في أغسطس.. والموقف حال وجود غارات جوية
أخر الأخبار
انظروا من عاد.. رافا ماركيز مدربا لفريق برشلونة الثاني 11 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يعلن ضم مدافع جنوى.. ورحيل مدافعه الروماني ساعة | ميركاتو
ميلان غير مهتم بضم سواريز ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب يوضح إصابة جوتا وأليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
لابورتا يكشف موافقة ديمبيلي على تخفيض راتبه ساعة | الكرة الأوروبية
خروج وادي دجلة ولاعبتيه من القائمة المختصرة لـ جوائز كاف 2 ساعة | الكرة المصرية
البدري: فضلت وفاق سطيف على أندية أخرى.. وهذا سبب قبول العرض 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: أرسنال يحاول ضم مدافع سيتي 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 4 خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر