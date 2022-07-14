لابورتا يكشف موافقة ديمبيلي على تخفيض راتبه

الخميس، 14 يوليه 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة أن عثمان ديمبيلي وافق على تخفيض راتبه حين وقع عقده الجديد.

وأعلن نادي برشلونة صباح الخميس تمديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي حتى صيف 2024.

وقال لابورتا في مؤتمر الإعلان عن تجديد اللاعب لعقده: "لقد بذل عثمان ديمبيلي جهدا كبيرا للبقاء في برشلونة".

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: أرسنال يحاول ضم مدافع سيتي ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة ليفربول يواصل مسيرته مع راعي قمصانه حتى 2027

وأضاف "لقد تكيف الآن مع ميزانية رواتبنا. لأنه كان يريد دائما البقاء هنا".

وواصل "تشافي هيرنانديز يحب عثمان ويريده أن يكون جزءًا من الفريق".

فيما قال ديمبيلي: "أنا سعيد جدًا بتوقيع هذا العقد الجديد".

وأضاف "لقد كان برشلونة النادي المفضل لي منذ أن كنت طفلا".

وأكمل الفرنسي "أنا متحمس لهذا الموسم الجديد. سأقدم كل ما لدي".

عقد ديمبيلي مع البلوجرانا انتهى بنهاية الشهر الماضي ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وأفاد برشلونة في بيان: "توصل نادي برشلونة واللاعب عثمان ديمبيلي إلى اتفاق على توقيع عقد يربطهما حتى 30 يونيو 2024".

يوم الأربعاء، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن لاعبه عثمان ديمبيلي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل، بعد عدة أشهر من الجدال حول مستقبله.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "هذا الأسبوع سوف نقدم ديمبيلي ورافينيا لجماهير برشلونة".

يوم الأربعاء، أعلن برشلونة إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة سبورت رغبة تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في الإبقاء على ديمبيلي وطالب النادي بتقديم عرض جديد للفرنسي.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان ديمبيلي قد رفض جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

بطل العالم 2018 انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند ولعب 150 مباراة بقميص البلوجرانا.

اقرأ أيضا:

خاص – تعرف على مدة غياب ثنائي الأهلي

أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر تتأهل بالعلامة الكاملة

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

برشلونة عثمان ديمبيلي
نرشح لكم
ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة سبورت 1 تكشف تطورات موقف ليفاندوفسكي: يرفض فرنسا وإنجلترا ويرغب في برشلونة رومانو: برشلونة يوافق على عرض يونايتد لضم دي يونج.. وأمر وحيد يعيق الصفقة توخيل ردا على إمكانية ضم رونالدو: أولوية تشيلسي حاليا تدعيم الدفاع الحياة تعود لـ ملاعب أوكرانيا في أغسطس.. والموقف حال وجود غارات جوية تقارير: صراع بين روما ونابولي لضم ديبالا برشلونة يستهل ودياته الصيفية بالتعادل أمام أولوت
أخر الأخبار
لابورتا يكشف موافقة ديمبيلي على تخفيض راتبه 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
خروج وادي دجلة ولاعبتيه من القائمة المختصرة لـ جوائز كاف 51 دقيقة | الكرة المصرية
البدري: فضلت وفاق سطيف على أندية أخرى.. وهذا سبب قبول العرض ساعة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: أرسنال يحاول ضم مدافع سيتي ساعة | ميركاتو
كرة يد - بعد بطولة العرب.. تونس تستضيف دوري أبطال إفريقيا للأندية ساعة | رياضات أخرى
ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أريجو ساكي: تمنيت تدريب صلاح يوما ما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 4 خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر