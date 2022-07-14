لابورتا يكشف موافقة ديمبيلي على تخفيض راتبه

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة أن عثمان ديمبيلي وافق على تخفيض راتبه حين وقع عقده الجديد.

وأعلن نادي برشلونة صباح الخميس تمديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي حتى صيف 2024.

وقال لابورتا في مؤتمر الإعلان عن تجديد اللاعب لعقده: "لقد بذل عثمان ديمبيلي جهدا كبيرا للبقاء في برشلونة".

وأضاف "لقد تكيف الآن مع ميزانية رواتبنا. لأنه كان يريد دائما البقاء هنا".

وواصل "تشافي هيرنانديز يحب عثمان ويريده أن يكون جزءًا من الفريق".

فيما قال ديمبيلي: "أنا سعيد جدًا بتوقيع هذا العقد الجديد".

وأضاف "لقد كان برشلونة النادي المفضل لي منذ أن كنت طفلا".

وأكمل الفرنسي "أنا متحمس لهذا الموسم الجديد. سأقدم كل ما لدي".

عقد ديمبيلي مع البلوجرانا انتهى بنهاية الشهر الماضي ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وأفاد برشلونة في بيان: "توصل نادي برشلونة واللاعب عثمان ديمبيلي إلى اتفاق على توقيع عقد يربطهما حتى 30 يونيو 2024".

يوم الأربعاء، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن لاعبه عثمان ديمبيلي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل، بعد عدة أشهر من الجدال حول مستقبله.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "هذا الأسبوع سوف نقدم ديمبيلي ورافينيا لجماهير برشلونة".

يوم الأربعاء، أعلن برشلونة إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

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قبل أسابيع، أوضحت جريدة سبورت رغبة تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في الإبقاء على ديمبيلي وطالب النادي بتقديم عرض جديد للفرنسي.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان ديمبيلي قد رفض جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

بطل العالم 2018 انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند ولعب 150 مباراة بقميص البلوجرانا.

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