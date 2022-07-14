ذا أثليتك: أرسنال يحاول ضم مدافع سيتي

يحاول أرسنال التعاقد مع أولكسندر زينتشينكو مدافع مانشستر سيتي هذا الصيف، حسب ديفيد أورنستين صحفي ذا أثليتك.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المفاوضات جارية بين الناديين حاليا لإنهاء صفقة المدافع الأوكراني.

سيتي لا يمانع بيع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في حالة وصول عرض مناسب.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب على عقده الشخصي حتى الآن.

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينتشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفي 2019 أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الأوكراني حتى عام 2024 بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وشارك زينتشينكو في 28 مباراة الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

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