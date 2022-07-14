كرة يد - بعد بطولة العرب.. تونس تستضيف دوري أبطال إفريقيا للأندية

الخميس، 14 يوليه 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - كرة يد

اتفق الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على تنظيم تونس للنسخة 43 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رجال وسيدات.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر بالعام الجاري.

وكانت تونس قد حصلت على حق استضافة بطولة العرب للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم (سوبر جلوب)، خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل.

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وتم توقيع عقود استضافة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري على هامش أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ووقع العقد كل من منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد وكريم الهلالي ممثل الاتحاد التونسي.

وتم منح الحقوق الحصرية للنقل التليفزيوني والتسويق للبطولة لصالح الاتحاد التونسي لكرة اليد.

ويتأهل بطل دوري أبطال إفريقيا إلى النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية.

وتم إلغاء آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، فنسخة 2020 ألغيت بسبب كورونا بينما نسخة 2021 بسبب مشاكل تسويقية.

ويعتبر الزمالك البطل التاريخي للبطولة برصيد 12 مرة متفوقا بلقب وحيد على المجمع البترولي الجزائري.

وحصل الزمالك على لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2017 - 2018 - 2019.

وكان الإفريقي آخر فريق تونسي توج باللقب وكان ذلك عام 2014 بالبطولة التي أقيمت في تونس.

واستضافت تونس البطولة ثلاث مرات من قبل آخرهم عام 2017 عندما حصد الزمالك اللقب.

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