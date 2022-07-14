سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة

يفضل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان تأجيل مفاوضات تمديد تعاقده مع الفريق الفرنسي إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر.

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ويرتبط ميسي بتعاقد مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2023 مع خيار التمديد لموسم آخر باتفاق الطرفين.

ويسعى النادي الفرنسي لتمديد التعاقد لمدة موسم آخر على الأقل للحفاظ على ميسي لكن قائد منتخب الأرجنتين يفضل فتح المفاوضات بعد كأس العالم.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن باريس سان جيرمان طلب تمديد التعاقد حتى صيف 2024 على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن ميسي يرغب في تأجيل أي مفاوضات بشأن مستقبل حتى نهاية كأس العالم في ديسمبر.

وأوضح التقرير أن انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي هو خيار محتمل وأن اللاعب بإمكانه التفاوض حول مستقبله في يناير المقبل.

كما أشار التقرير إلى أن العودة إلى برشلونة أيضا خيار محتمل إذا كان وضع النادي الاقتصادي أفضل من الوقت الحالي.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد 16 عاما مع الفريق الأول لبرشلونة.

ولعب النجم الأرجنتيني 34 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم المنقضي وساهم في 26 هدفا.

نجح ميسي البالغ من العمر 35 عاما في تسجيل 11 هدفا مع الفريق الفرنسي وصناعة 15 آخرين.

وكان ميسي قد لعب بقميص برشلونة 776 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 972 هدفا مع الفريق الكتالوني.

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