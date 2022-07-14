سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة

الخميس، 14 يوليه 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

يفضل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان تأجيل مفاوضات تمديد تعاقده مع الفريق الفرنسي إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويرتبط ميسي بتعاقد مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2023 مع خيار التمديد لموسم آخر باتفاق الطرفين.

ويسعى النادي الفرنسي لتمديد التعاقد لمدة موسم آخر على الأقل للحفاظ على ميسي لكن قائد منتخب الأرجنتين يفضل فتح المفاوضات بعد كأس العالم.

أخبار متعلقة
طرد ميسي وسواريز ونيمار.. طاقم تحكيم إسباني بقيادة مانزانو لنهائي كأس الرابطة المصرية موندو ديبورتيفو: بوسكيتس يخوض موسمه الأخير مع برشلونة.. سيجتمع بـ ميسي موندو ديبورتيفو: خلاف بين ميسي ومبابي بسبب نيمار إيجواين يتحدث عن خداع أرسنال.. اللعب مع ميسي ورونالدو وحقيقة الخلاف مع بنزيمة

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن باريس سان جيرمان طلب تمديد التعاقد حتى صيف 2024 على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن ميسي يرغب في تأجيل أي مفاوضات بشأن مستقبل حتى نهاية كأس العالم في ديسمبر.

وأوضح التقرير أن انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي هو خيار محتمل وأن اللاعب بإمكانه التفاوض حول مستقبله في يناير المقبل.

كما أشار التقرير إلى أن العودة إلى برشلونة أيضا خيار محتمل إذا كان وضع النادي الاقتصادي أفضل من الوقت الحالي.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد 16 عاما مع الفريق الأول لبرشلونة.

ولعب النجم الأرجنتيني 34 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم المنقضي وساهم في 26 هدفا.

نجح ميسي البالغ من العمر 35 عاما في تسجيل 11 هدفا مع الفريق الفرنسي وصناعة 15 آخرين.

وكان ميسي قد لعب بقميص برشلونة 776 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 972 هدفا مع الفريق الكتالوني.

اقرأ أيضا:

خاص – تعرف على مدة غياب ثنائي الأهلي

أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر تتأهل بالعلامة الكاملة

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان برشلونة
نرشح لكم
ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو سبورت 1 تكشف تطورات موقف ليفاندوفسكي: يرفض فرنسا وإنجلترا ويرغب في برشلونة رومانو: برشلونة يوافق على عرض يونايتد لضم دي يونج.. وأمر وحيد يعيق الصفقة توخيل ردا على إمكانية ضم رونالدو: أولوية تشيلسي حاليا تدعيم الدفاع الحياة تعود لـ ملاعب أوكرانيا في أغسطس.. والموقف حال وجود غارات جوية تقارير: صراع بين روما ونابولي لضم ديبالا برشلونة يستهل ودياته الصيفية بالتعادل أمام أولوت ميلان يبدأ ودياته الصيفية بالفوز 3-0 على ليميني ألمينو
أخر الأخبار
ريكورد: رونالدو يرفض العرض السعودي المقدر بـ 300 مليون يورو 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أريجو ساكي: تمنيت تدريب صلاح يوما ما 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ميسي يؤجل مفاوضاته مع سان جيرمان لبعد كأس العالم.. وأمريكا وبرشلونة خيارات محتملة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول يواصل مسيرته مع راعي قمصانه حتى 2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت 1 تكشف تطورات موقف ليفاندوفسكي: يرفض فرنسا وإنجلترا ويرغب في برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
تنس طاولة - عمر عصر يقصي المصنف السابع عالميا من بطولة بودابست ساعة | رياضات أخرى
رومانو: برشلونة يوافق على عرض يونايتد لضم دي يونج.. وأمر وحيد يعيق الصفقة ساعة | الكرة الأوروبية
أخيرا.. عثمان ديمبيلي مستمر مع برشلونة حتى 2024 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 4 خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر