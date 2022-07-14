سبورت 1 تكشف تطورات موقف ليفاندوفسكي: يرفض فرنسا وإنجلترا ويرغب في برشلونة

الخميس، 14 يوليه 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

كشفت شبكة سبورت 1 الألمانية تطورات موقف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يرغب ليفاندوفسكي في الانتقال إلى برشلونة ولكن النادي الألماني رفض العروض المقدمة من النادي الكتالوني.

وأشارت قناة سبورت 1 الألمانية وفقا لمصادرها تطورات علاقة ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ.

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وأوضح التقرير أن النادي الألماني ينتظر هذا الأسبوع عرضا رابعا من برشلونة وهو الأخير بشأن ليفاندوفسكي.

وإذا وصل ذلك العرض إلى 50 مليون يورو كقيمة ثابتة، يستعد بايرن ميونيخ للتفاوض على رحيل ليفاندوفسكي لأول مرة.

ويسعى بايرن ميونيخ للحصول على قيمة الصفقة كاملة أو على أقل تقدير القيمة الكبرى من الصفقة ولا يرغب في تقسيمها على عدة أقساط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة بايرن ميونيخ هي بيع ليفاندوفسكي لأحد الأندية المهتمة الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو تشيلسي.

ولكن كشفت القناة الألمانية عن رفض ليفاندوفسكي ووكيله الاستماع إلى أي عروض من أندية أخرى وأن رغبته الوحيدة هي الانتقال إلى برشلونة فقط.

وشدد التقرير على أن بايرن ميونيخ في مأزق وأنه لا بديل لديه سوى إما التفاوض مع برشلونة والوصول لحل يرضي الطرفين أو الاحتفاظ بليفاندوفسكي بذلك الوجه العابس الذي ظهر عليه في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ولا يستبعد بايرن ميونيخ مزيد من المتاعب في وسط الموسم بسبب استمرار ليفاندوفسكي، خاصة وأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي ثالث صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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