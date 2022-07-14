تنس طاولة - عمر عصر يقصي المصنف السابع عالميا من بطولة بودابست

واصل عمر عصر بطل تنس الطاولة المصري تألقه في الفترة الأخيرة وتأهل إلى ثمن نهائي بطولة بودابست كونتيندر.

وأقصى عصر، اللاعب الياباني توماكازو هاريموتو المصنف السابع عالميا من دور الـ32.

وتغلب عصر على اللاعب الياباني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وحسم البطل المصري الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-9 ليحقق انتصار تاريخي على المصنف السابع عالميا ويتأهل إلى ثمن النهائي.

وينتظر عصر الفائز من مواجهة النيجيري أرونا كوادري والكوري الجنوبي ليم جونجون في ثمن النهائي.

وكان عصر قد تأهل إلى دور الـ32 بعد الفوز على الياباني شونسوكي توجامي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحصد عصر ذهبية بطولة إفريقيا الشهر الماضي بعد الفوز على النيجيري أرونا كوادري في النهائي.

كما حصد الميدالية الفضية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية.

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