رومانو: برشلونة يوافق على عرض يونايتد لضم دي يونج.. وأمر وحيد يعيق الصفقة

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مبدئي مع برشلونة على ضم الهولندي فرينكي دي يونج، لكن الصفقة لم تكتمل حتى الآن، حسب فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع برشلونة حول ضم فرينكي دي يونج، بعد مزيد من المحادثات".

وأضاف "قيمة الصفقة ستكون 85 مليون يورو، مقسمة 75 مليون يورو + 10 كإضافات".

وأوضح أن يونايتد لم يتوصل مع دي يونج لاتفاق على عقده الشخصي، إذ أن أولوية فرينكي هي البقاء في برشلونة.

ويسعى مانشستر يونايتد منذ فترة للتعاقد مع نجم الوسط الهولندي، ليجمعه مع مدربه السابق في أياكس إريك تين هاج، الذي تسلم قيادة الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي.

ماذا حدث؟

يوم الأربعاء، أوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد أبلغ علي دورسون وحسن سيتينكايا وكيلا دي يونج ناديه برشلونة أن فرينكي ليس لديه نية للمغادرة".

وأضاف أن النجم الهولندي لا يقبل أي تخفيض في الراتب، أو محادثات تتعلق بذلك.

وتم إبلاغ مانشستر يونايتد بذلك، وأصبحت الصفقة مجمدة، حسب رومانو.

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قبل ذلك بـ24 ساعة ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد وجون مورتو المدير الرياضي وصلا إلى برشلونة، لتكثيف المفاوضات بشأن لاعب الوسط فرينكي دي يونج.

واجتمع مورتو وأرنولد مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة وجوردي كرويف المستشار الرياضي في مطعم تريتون بالمدينة الكتالونية، سعيا لتسريع العملية.

وتشير التقارير الصحفية إلى رغبة دي يونج في البقاء مع برشلونة، بينما قال خوان لابورتا رئيس النادي أن اللاعب لن يتم بيعه ما لم تكن هناك حاجة لذلك.

العنصر الحاسم في هذه القضية هو وضع برشلونة المالي، حيث يحتاج النادي لتقليص راتب دي يونج.

وفي حالة بيعه، يعد برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هو الهدف الرئيسي لتعويضه.

ويملك برشلونة المزيد من الأهداف في سوق الانتقالات، على رأسها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ورافينيا جناح ليدز يونايتد.

وشوهد تود بويلي مالك تشيلسي الجديد في برشلونة، في إشارة لدخول النادي اللندني الأزرق على خط التنافس مع مانشستر يونايتد لأجل دي يونج.

ويمتد عقد دي يونج مع برشلونة حتى صيف 2026.

يذكر أن النجم الهولندي انضم إلى النادي الكتالوني قادما من أياكس في صيف 2019، بعد أن وصل تحت قيادة تين هاج إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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