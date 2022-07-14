أخيرا.. عثمان ديمبيلي مستمر مع برشلونة حتى 2024

الخميس، 14 يوليه 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي

أعلن نادي برشلونة صباح الخميس تمديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي حتى صيف 2024.

وأفاد برشلونة في بيان: "توصل نادي برشلونة واللاعب عثمان ديمبيلي إلى اتفاق على توقيع عقد يربطهما حتى 30 يونيو 2024".

يوم الأربعاء، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن لاعبه عثمان ديمبيلي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل، بعد عدة أشهر من الجدال حول مستقبله.

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عقد ديمبيلي مع البلوجرانا انتهى بنهاية الشهر الماضي ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "هذا الأسبوع سوف نقدم ديمبيلي ورافينيا لجماهير برشلونة".

يوم الأربعاء، أعلن برشلونة إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة سبورت رغبة تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في الإبقاء على ديمبيلي وطالب النادي بتقديم عرض جديد للفرنسي.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان ديمبيلي قد رفض جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

بطل العالم 2018 انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند ولعب 150 مباراة بقميص البلوجرانا.

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